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Залужный и Милли обсудили предоставление Украине дальнобойных снарядов
Залужный и Милли обсудили предоставление Украине дальнобойных снарядовhttps://racurs.ua/n183217-zalujnyy-i-milli-obsudili-predostavlenie-ukraine-dalnoboynyh-snaryadov.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, 19 травня провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
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Обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Домовилися співпрацювати і надалі, — написав головнокомандувач у своїх соцмережах.
Командири розмовляли про ситуацію на основних напрямках фронту російсько-української війни.
Залужний інформував колегу про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал». Він подякував Америці за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу.
За словами Залужного, у пріоритеті — додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба.
Нагадаємо, що 20 травня очікується візит президента України на саміт G7 у Японію. Там Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом.
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