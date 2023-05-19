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Ракурс
Залужный и Милли обсудили предоставление Украине дальнобойных снарядов

Залужный и Милли обсудили предоставление Украине дальнобойных снарядов

19 мая 2023, 20:20
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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, 19 травня провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.


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Обговорили питання необхідності постачання озброєння та боєприпасів, далекобійних снарядів зокрема. Домовилися співпрацювати і надалі, — написав головнокомандувач у своїх соцмережах.

Командири розмовляли про ситуацію на основних напрямках фронту російсько-української війни.

Залужний інформував колегу про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 «Кинджал». Він подякував Америці за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу.

За словами Залужного, у пріоритеті — додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба.

Нагадаємо, що 20 травня очікується візит президента України на саміт G7 у Японію. Там Володимир Зеленський зустрінеться з Джо Байденом.

Источник: Ракурс


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