Саудовская Аравия объявила о нейтралитете в войне россии в Украине и желании стать миротворцем

https://racurs.ua/n183223-saudovskaya-araviya-obyavila-o-neytralitete-v-voyne-rossii-v-ukraine-i-jelanii-stat-mirotvorcem.html

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Глава МЗС Саудівської Аравії принц Фейсал ібн Фархан сказав, що його країна обрала «активний нейтралітет» щодо російського вторгнення в Україну.

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Крім того, Саудівська Аравія готова бути посередником між Україною та рф. Про це сказав спадкоємний принц Мохаммед бін Салман на саміті Ліги арабських держав, повідомляє, повідомляє The Guardian.

За його словами, Саудівська Аравія підтримує міжнародні зусилля щодо припинення російсько-української війни.

ЗМІ пишуть, що заяву Саудівської Аравії про її нейтралітет можна сприймати як успіх України, оскільки країна останніми роками підтримувала тісні відносини з росією.

Заява була зроблена у день приїзду до Саудівської Аравії Володимира Зеленського. Він виступив перед Лігою арабських держав та зустрівся Салманом Аль Саудом.

Нагадаємо, 26 лютого 2023 року Фейсал ібн Фархан був у Києві з візитом та підписав низку угод.

Зеленський в Ер-Ріяді закликаварабські країни не ігнорувати те, що відбувається в Україні, і приєднатися до «формули миру» — плану Зеленського, який передбачає виведення російських військ та повернення України до кордонів 1991 року.