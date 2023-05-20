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Последствия падения обломков в Киеве, фото: ГСЧС
Последствия падения «Шахеда» на многоэтажку в Киеве показали в ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n183232-posledstviya-padeniya-shaheda-na-mnogoetajku-v-kieve-pokazali-v-gschs-foto.htmlРакурс
У Києві в ніч на сьогодні, 20 травня, внаслідок російської повітряної атаки спалахнула пожежа на дану однієї з житлових дев’ятиповерхівок на загальній площі 80 кв. м.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією, виявлено пошкодження у чотирьох квартирах, жертв та постраждалих немає.
До боротьби з пожежею залучалися 30 рятувальників та сім одиниць техніки.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула на даху дев’ятиповерхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі столиці.
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