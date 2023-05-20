Последствия падения обломков в Киеве, фото: ГСЧС

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У Києві в ніч на сьогодні, 20 травня, внаслідок російської повітряної атаки спалахнула пожежа на дану однієї з житлових дев’ятиповерхівок на загальній площі 80 кв. м.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, виявлено пошкодження у чотирьох квартирах, жертв та постраждалих немає.

До боротьби з пожежею залучалися 30 рятувальників та сім одиниць техніки.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула на даху дев’ятиповерхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі столиці.