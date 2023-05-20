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Ракурс
Наслідки падіння уламків у Києві, фото: ДСНС

Наслідки падіння «Шахеда» на багатоповерхівку в Києві показали у ДСНС (ФОТО)

20 тра 2023, 12:30
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У Києві в ніч на сьогодні, 20 травня, внаслідок російської повітряної атаки спалахнула пожежа на дану однієї з житлових дев’ятиповерхівок на загальній площі 80 кв. м.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, виявлено пошкодження у чотирьох квартирах, жертв та постраждалих немає.

До боротьби з пожежею залучалися 30 рятувальників та сім одиниць техніки.

Наслідки падіння уламків у Києві, фото: «Київ 24»

Наслідки падіння уламків у Києві, фото: ДСНС

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула на даху дев’ятиповерхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі столиці.

Джерело: Ракурс


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