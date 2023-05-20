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Наслідки падіння уламків у Києві, фото: ДСНС
Наслідки падіння «Шахеда» на багатоповерхівку в Києві показали у ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183232-naslidky-padinnya-shaheda-na-bagatopoverhivku-v-kyievi-pokazaly-u-dsns-foto.htmlРакурс
У Києві в ніч на сьогодні, 20 травня, внаслідок російської повітряної атаки спалахнула пожежа на дану однієї з житлових дев’ятиповерхівок на загальній площі 80 кв. м.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За попередньою інформацією, виявлено пошкодження у чотирьох квартирах, жертв та постраждалих немає.
До боротьби з пожежею залучалися 30 рятувальників та сім одиниць техніки.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що пожежа внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула на даху дев’ятиповерхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі столиці.
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