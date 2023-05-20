Рашисти атакували «шахедами» Київ, уламки призвели до пожежі в багатоповерхівці

Росіяни в ніч на 20 травня атакували Київ безпілотниками, фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n183224-rashysty-atakuvaly-shahedamy-kyyiv-ulamky-pryzvely-do-pojeji-v-bagatopoverhivci.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 травня, здійснили вже 11-ту з початку місяця повітряну атаку на Київ.

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У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише чотири дні. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення, — зазначається в повідомленні.

Цього разу рашисти, за попередньою інформацією, застосували баражуючі боєприпаси «Shahed». Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами протиповітряної оборони, ударів по Києву не допущено.

Водночас падіння уламків призвело до таких наслідків:

у Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

у Дарницькому районі пошкоджено будівлю СТО, припарковані авто;

у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

у Соломʼянському районі пошкоджені дорожнє покриття й автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих на разі не надходило, — зазначив очільник КМВА Сергій Попко. — Не знімайте роботу ППО — цим ви вбережете і наших воїнів, і, у підсумку, своє життя.

Мер Києва Віталій Кличко вночі у своєму Telegram-каналі повідомляв про виникнення внаслідок падіння уламків пожежі на даху дев’ятиповерхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі столиці.