F-16 для Украины – в США назвали условие для поставки истребителей

https://racurs.ua/n183238-f-16-dlya-ukrainy-v-ssha-nazvali-uslovie-dlya-postavki-istrebiteley.html

Ракурс

США можуть надати згоду на передання Україні винищувачів, якщо ЗСУ не будуть використовувати їх для ударів по території росії.

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Радник президента США з національної безпеки Джек Салліван заявив, що Україна готова пристати на такі умови, адже українці їх вже дотримувалися, користуючись західною зброєю.

За словами США підтвердили участь у «коаліції винищувачів», заявив Салліван.

За його словами, в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли та в якій кількості Україна отримає сучасні F-16.

Днями прем'єр-міністри Нідерландів та Британії домовилися працювати над формуванням міжнародної коаліції винищувачів для України.

F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!, — написав сьогодні міністр оборони Олексій Резніков у своїх соцмережах.

Він наголосив, що українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на F-16.

Резніков додав, «здається, Санта таки існує" і нагадав про своє передноворічне відео, в якому писав звернення Санті з проханням надати Україні більше зброї, зокрема літаки.

«Ракурс» писав, що президент Джо Байден 19 травня поінформував лідерів G7, що США підтримають спільні зусилля з союзниками та партнерами з підготовки українських пілотів на F-16.