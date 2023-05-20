Пригожин заявил, что его наемники взяли Бахмут – то, что от него осталось

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На бахмутському напрямку ЗСУ знищили 13 польових складів із боєприпасами.

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Про це 20 травня заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий на брифінгу.

Бахмут Донецької області залишається епіцентром боїв. На цьому напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень.

Ворог, крім угруповування «Вагнера», підтягує туди (у Бахмут — ред.) повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи, — зазначив заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ в ефірі телемарафону.

За його словами, армія рф за добу вбитими та пораненими втратила 248 військових. ЗСУ на цьому напрямку знищили 13 польових складів із боєприпасами, кілька одиниць військової техніки рф та збили п’ять безпілотників.

Пригожин оголосив про взяття рф Бахмута

Ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин заявив 20 травня, що його угрупування повністю контролює Бахмут.

Пригожин опублікував відео, де він із бійцями ПВК стоїть на тлі зруйнованих кварталів Бахмута. Пізніше він пообіцяв опублікувати «повне відео встановлення прапорів».

Як стверджує Пригожин, остання багатоповерхова будівля на південному заході міста, що утримується ЗСУ, перейшла під контроль ПВК «Вагнера» опівдні суботи.

За словами Пригожина, з 25 травня ПВК «Вагнера» почне виводити свої підрозділи з міста «на відпочинок та перепідготовку». До того часу в Бахмуті будуть створені межі оборони, і місто передадуть російським військам. ПВК «повернеться, коли буде потрібна допомога», сказав бізнесмен.

У своєму зверненні Пригожин зазначив, що битва за Бахмут тривала 224 дні. За його словами, операція з його взяття була реалізована, «щоб дати можливість пошарпаній російській армії отямитися».

Реакція

Українська сторона ніяк не коментувала ситуацію у Бахмуті.

Раніше Пригожин неодноразово робив заяви про взяття найманцями тих чи інших українських населених пунктів, які згодом не підтверджувалися.

У Міноборони Великої Британії заявили, що за останні кілька днів командування російських військ із високою ймовірністю перекинуло щонайменше кілька бойових підрозділів на бахмутський напрямок. Взяття Бахмута, мабуть, як і раніше представляється російському командуванню ключовим тактичним завданням, оскільки це дозволить Москві «заявити про хоч якісь успіхи» на фронті.

Бахмут залишається найгарячішою ділянкою фронту в Україні з великою кількістю втрат з обох боків. Бої за місто тривають уже понад дев’ять місяців — із серпня минулого року. Попри поступове просування, повністю взяти місто російським силам увесь цей час не вдавалося.

3 квітня Пригожин вже заявляв про «юридичне» захоплення Бахмута — тоді ЗСУ казали про те, що військам рф «далеко до цього».

Українські офіційні особи поки цю інформацію не коментували. Протягом останнього тижня українські військові повідомляли про просування флангами навколо Бахмута на відстань від 150 метрів до 1,7 км.

Більш як половину свого звернення про «взяття Бахмута» Пригожин присвятив новим наїздам на командування російської армії та особисто на Шойгу та Герасимова.

Втім, Пригожин на початку травня вже погрожував піти з Бахмута, але так і не пішов. І сказав, що генштаб пригрозив йому звинуваченням «у зраді Батьківщині», якщо він без наказу покине позиції.