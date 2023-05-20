Резников анонсировал новый "Рамштайн" - о чем договорятся министры обороны

https://racurs.ua/n183245-reznikov-anonsiroval-novyy-ramshtayn-o-chem-dogovoryatsya-ministry-oborony.html

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На черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» наступного тижня обговорять зміцнення системи протиповітряної та протиракетної оборони України.

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Про це написав у своїх соцмережах міністр оборони України Олексій Резніков 20 травня.

Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом № 1. Наземні системи — від ПЗРК то потужних батарей — та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» наступного тижня, — анонсував міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, наразі у світі формується коаліція винищувачів для Повітряних сил України. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін розповів, що танки Abrams доставлять в Україну на початку осені.

Тоді ж мають завершитись і програми тренування українських військових для роботи на них.

За його словами, прискорити постачання танків складно, тому що американські військові не лише відправляють техніку в Україну, а й створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме її роботу.

Остін додав, що наприкінці квітня країни НАТО та учасники Контактної групи Рамштайн поставили в Україну понад 230 танків, 1 тис. 550 броньованих машин та інше обладнання та боєприпаси для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад.