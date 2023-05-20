Рашисты накрыли «Градами» прифронтовой Торецк

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Окупанти накрили «Градами» фактично весь Торецьк, п’ятеро поранених.

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Про це 20 травня розповів речник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він також опублікував фото понівеченого рашистами міста.

Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Серед поранених — 11-річна дитина. Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний, — розповів Кириленко та закликав жителів міста евакуюватися.

Злочинці з рф продовжують руйнувати Донеччину. Упродовж доби стався ракетний удар росіян по Слов’янську, авіабомбами рашисти працювали по Вугледару.

Вдосвіта росіяни ударили ракетами по Слов’янську — один будинок зруйновано, ще дев’ять пошкоджено. На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару та 21 артобстрілу. У Богоявленці пошкоджено два будинки. Пречистівка чотири рази потрапила під артобстріл, Новоукраїнка — двічі, — написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Горлівському напрямку дві людини загинули у Часовоярській громаді. У Торецьку одна людина поранена, пошкоджено чотири будинки та інфраструктурний об'єкт. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 13 будинків.

Ракетного удару зазнала Полтавка Іллінівської громади, де пошкоджено господарче приміщення. Окрім того, на Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці і два будинки у Торському і Зарічному Лиманської громади.