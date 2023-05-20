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Ракурс
Рашисти накрили "Градами" прифронтовий Торецьк

Рашисти накрили «Градами» прифронтовий Торецьк (ФОТО)

20 тра 2023, 18:58
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Окупанти накрили «Градами» фактично весь Торецьк, п’ятеро поранених.


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Про це 20 травня розповів речник Донецької ОВА Павло Кириленко. Він також опублікував фото понівеченого рашистами міста.

Рашисти накрили "Градами" прифронтовий Торецьк

Пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти, зокрема, лікарня. Серед поранених — 11-річна дитина. Всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний, — розповів Кириленко та закликав жителів міста евакуюватися.

Рашисти накрили "Градами" прифронтовий Торецьк

Рашисти накрили "Градами" прифронтовий Торецьк

Рашисти накрили "Градами" прифронтовий Торецьк

Злочинці з рф продовжують руйнувати Донеччину. Упродовж доби стався ракетний удар росіян по Слов’янську, авіабомбами рашисти працювали по Вугледару.

Вдосвіта росіяни ударили ракетами по Слов’янську — один будинок зруйновано, ще дев’ять пошкоджено. На Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару та 21 артобстрілу. У Богоявленці пошкоджено два будинки. Пречистівка чотири рази потрапила під артобстріл, Новоукраїнка — двічі, — написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Горлівському напрямку дві людини загинули у Часовоярській громаді. У Торецьку одна людина поранена, пошкоджено чотири будинки та інфраструктурний об'єкт. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 13 будинків.

Ракетного удару зазнала Полтавка Іллінівської громади, де пошкоджено господарче приміщення. Окрім того, на Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці і два будинки у Торському і Зарічному Лиманської громади.

Джерело: Ракурс


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