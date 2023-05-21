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Ракетные войска ВСУ уничтожили три роты россиян и бронетехнику. Фото: Генштаб
Видео взрывной работы ракетных войск ВСУ показало командованиеhttps://racurs.ua/n183273-video-vzryvnoy-raboty-raketnyh-voysk-vsu-pokazalo-komandovanie.htmlРакурс
Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують потужно бити російського ворога на фронті.
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Так, 20 травня, бійці підрозділу ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали понад 1 тис. вогневих завдань. Про це 21 травня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.
За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Було знищено та пошкоджено 22 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.
Противник, зокрема, втратив два танки, чотири БМП, бойову броньовану машину, МТЛБ, станцію РЕБ «Стриж-3». Також було знищено п’ять складів боєприпасів армії рф та збито БПЛА Zala й два розвідувальні дрони «Орлан-10».
Нагадаємо, дрон-камікадзе «Пегас» з «Армії дронів», яким керували військові 59-ї ОМБР, знищив у Донецькій області рідкісний російський комплекс дистанційного спостереження «Муром-П».
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