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Ракурс
Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео

Український дрон знищив ще одне «око мордора» (ВІДЕО)

21 тра 2023, 13:28
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росія втратила ще один комплекс дистанційного спостереження «Муром-П».


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Цього разу такий комплекс було знищено дроном-камікадзе «Пегас» з «Армії дронів», яким керували військові 59-ї ОМБР. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Зазначається, що показаний на відео випадок стався на Донеччині.

«Муром-П» загарбники використовують, щоб цілодобово дистанційно спостерігати за територією та пересуванням українських військових об'єктів. Він обладнаний тепловізором та камерою з зумом. Може працювати автономно й, як вважається, може виявляти люде й та автомобілі на відстані до 8−10 км.

Джерело: Ракурс


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