Знищення російського комплексу спостереження, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n183267-ukrayinskyy-dron-znyschyv-sche-odne-oko-mordora-video.html

Ракурс

росія втратила ще один комплекс дистанційного спостереження «Муром-П».

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Цього разу такий комплекс було знищено дроном-камікадзе «Пегас» з «Армії дронів», яким керували військові 59-ї ОМБР. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Зазначається, що показаний на відео випадок стався на Донеччині.

«Муром-П» загарбники використовують, щоб цілодобово дистанційно спостерігати за територією та пересуванням українських військових об'єктів. Він обладнаний тепловізором та камерою з зумом. Може працювати автономно й, як вважається, може виявляти люде й та автомобілі на відстані до 8−10 км.