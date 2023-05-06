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Комплекс спостереження «Муром-П». Фото:
ЗСУ знищили російське «око Мордора» на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182747-zsu-znyschyly-rosiyske-oko-mordora-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Українські військові знищили важливу одиницю російської спецтехніки на фронті.
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У Херсонській області захисники відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження «Муром-П». Про це віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив у Telegram.
За його словами, так зване око Мордора могло 24 години на добу слідкувати за територією та переміщеннями військ Збройних сил України.
Федоров відзначив, що на фронт вже передали 100 fpv-дронів Phoenix 03 Heavy ucav, тому вже незабаром можна очікувати збільшення кількості знищеної російської техніки.
Нагадаємо, 5 травня командування Сил спеціальних операцій показало, як військовослужбовці з підрозділу «Привид» знищили на околицях Бахмута Донецької області групу російських окупантів.
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