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«Привиди» з ССО знищили групу окупантів. Фото: Командування ССО
«Привиди» з ССО знищили групу окупантів на околицях Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182705-pryvydy-z-sso-znyschyly-grupu-okupantiv-na-okolycyah-bahmuta-video.htmlРакурс
Бої за Бахмут досі продовжуються, а бійці ССО проявляють тут мужність та вражають професійністю.
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На околицях міста-фортеці російські війська втратили за одну ніч 10 бійців. Професійно відпрацювали військовослужбовці з підрозділу «Привид». Про це 5 травня повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій у Facebook.
Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу, — йдеться в повідомленні.
Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що військові втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф становлять приблизно 193 тис. 210 осіб.
Інші загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року орієнтовно склали:
- танків — 3 тис. 710 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 7 тис. 224 (+8) од,
- артилерійських систем — 2 тис. 978 (+16) од,
- РСЗВ — 550 (+3) од,
- засоби ППО — 304 (+0) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 540 (+17),
- крилаті ракети — 947 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 916 (+30) од,
- спеціальна техніка — 373 (+3).
Нагадаємо, в Бахмутському районі Донецької області аерозвідка 5-ї окремої штурмової бригади ударом з дрона знищила новітній російський танк Т-90 «Прорив».
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