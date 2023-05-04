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Ракурс
Знищення російського Т-90 «Прорив», скріншот відео

Новітній російський танк знищено ударом з дрона (ВІДЕО)

4 тра 2023, 20:20
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Аерозвідка 5-ї окремої штурмової бригади ударом з дрона знищила новітній російський танк Т-90 «Прорив».


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Подія сталася у Бахмутському районі Донецької області. Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео можна побачити влучне скидання вибухівки з дрона на танк, який в результаті починає палати.

Найновітній «аналоговнєтний» т90 «Прорив» — потерпає від аеророзвідки 5 ОШБр. Горіть у пеклі — сволоти, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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