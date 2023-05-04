Знищення російського Т-90 «Прорив», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n182694-novitniy-rosiyskyy-tank-znyscheno-udarom-z-drona-video.html

Ракурс

Аерозвідка 5-ї окремої штурмової бригади ударом з дрона знищила новітній російський танк Т-90 «Прорив».

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Подія сталася у Бахмутському районі Донецької області. Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

На відео можна побачити влучне скидання вибухівки з дрона на танк, який в результаті починає палати.