Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российского Т-90 «Прорыв», скриншот видео
Новейший российский танк уничтожен ударом дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182694-noveyshiy-rossiyskiy-tank-unichtojen-udarom-drona-video.htmlРакурс
Аерозвідка 5-ї окремої штурмової бригади ударом з дрона знищила новітній російський танк Т-90 «Прорив».
.
Подія сталася у Бахмутському районі Донецької області. Відповідне відео сьогодні, 4 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.
На відео можна побачити влучне скидання вибухівки з дрона на танк, який в результаті починає палати.
Найновітній «аналоговнєтний» т90 «Прорив» — потерпає від аеророзвідки 5 ОШБр. Горіть у пеклі — сволоти, — вказано в описі відео.
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...