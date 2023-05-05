«Призраки» из ССО уничтожили группу оккупантов. Фото: Командование ССО

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Бої за Бахмут досі продовжуються, а бійці ССО проявляють тут мужність та вражають професійністю.

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На околицях міста-фортеці російські війська втратили за одну ніч 10 бійців. Професійно відпрацювали військовослужбовці з підрозділу «Привид». Про це 5 травня повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій у Facebook.

Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу, — йдеться в повідомленні.

Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що військові втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф становлять приблизно 193 тис. 210 осіб.

Інші загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року орієнтовно склали:

танків — 3 тис. 710 (+3) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 224 (+8) од,

артилерійських систем — 2 тис. 978 (+16) од,

РСЗВ — 550 (+3) од,

засоби ППО — 304 (+0) од,

літаків — 308 (+0) од,

гелікоптерів — 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 540 (+17),

крилаті ракети — 947 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 916 (+30) од,

спеціальна техніка — 373 (+3).

Нагадаємо, в Бахмутському районі Донецької області аерозвідка 5-ї окремої штурмової бригади ударом з дрона знищила новітній російський танк Т-90 «Прорив».