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Ракурс
«Призраки» из ССО уничтожили группу оккупантов. Фото: Командование ССО

«Призраки» из ССО уничтожили группу оккупантов на окраинах Бахмута (ВИДЕО)

5 мая 2023, 10:48
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Бої за Бахмут досі продовжуються, а бійці ССО проявляють тут мужність та вражають професійністю.


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На околицях міста-фортеці російські війська втратили за одну ніч 10 бійців. Професійно відпрацювали військовослужбовці з підрозділу «Привид». Про це 5 травня повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій у Facebook.

Привиди працюють. Кожен світанок наближає Перемогу, — йдеться в повідомленні.

Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що військові втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф становлять приблизно 193 тис. 210 осіб.

Інші загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • танків — 3 тис. 710 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 224 (+8) од,
  • артилерійських систем — 2 тис. 978 (+16) од,
  • РСЗВ — 550 (+3) од,
  • засоби ППО — 304 (+0) од,
  • літаків — 308 (+0) од,
  • гелікоптерів — 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 540 (+17),
  • крилаті ракети — 947 (+0),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 916 (+30) од,
  • спеціальна техніка — 373 (+3).

Військові втрати росії. Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в Бахмутському районі Донецької області аерозвідка 5-ї окремої штурмової бригади ударом з дрона знищила новітній російський танк Т-90 «Прорив».

Источник: Ракурс


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