Комплекс наблюдения «Муром-П». Фото:

https://racurs.ua/n182747-vsu-unichtojili-rossiyskiy-glaz-mordora-na-hersonschine-video.html

Ракурс

Українські військові знищили важливу одиницю російської спецтехніки на фронті.

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У Херсонській області захисники відпрацювали fpv-дроном Phoenix 03 Heavy ucav по ворожому комплексу спостереження «Муром-П». Про це віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, так зване око Мордора могло 24 години на добу слідкувати за територією та переміщеннями військ Збройних сил України.

Федоров відзначив, що на фронт вже передали 100 fpv-дронів Phoenix 03 Heavy ucav, тому вже незабаром можна очікувати збільшення кількості знищеної російської техніки.

Нагадаємо, 5 травня командування Сил спеціальних операцій показало, як військовослужбовці з підрозділу «Привид» знищили на околицях Бахмута Донецької області групу російських окупантів.