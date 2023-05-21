Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского комплекса наблюдения, скриншот видео

Украинский дрон уничтожил еще один «глаз мордора» (ВИДЕО)

21 мая 2023, 13:28
999

росія втратила ще один комплекс дистанційного спостереження «Муром-П».


.

Цього разу такий комплекс було знищено дроном-камікадзе «Пегас» з «Армії дронів», яким керували військові 59-ї ОМБР. Про це у своєму Telgram-каналі повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Зазначається, що показаний на відео випадок стався на Донеччині.

«Муром-П» загарбники використовують, щоб цілодобово дистанційно спостерігати за територією та пересуванням українських військових об'єктів. Він обладнаний тепловізором та камерою з зумом. Може працювати автономно й, як вважається, може виявляти люде й та автомобілі на відстані до 8−10 км.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров