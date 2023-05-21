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Запорожская АЭС. Фото: Слово і діло
рф должна передать контроль над ЗАЭС Украине и МАГАТЭ — Зеленскийhttps://racurs.ua/n183279-rf-doljna-peredat-kontrol-nad-zaes-ukraine-i-magate-zelenskiy.htmlРакурс
Запорізька атомна електростанція повинна бути передана під контроль України та МАГАТЕ.
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Країна-агресор росія обстрілює з танків будівлю «атомки», а з самої АЕС робить полігон для зберігання зброї та снарядів. Також російські окупанти прикриваються станцією, щоб обстрілювати українські мирні міста з реактивних систем залпового вогню. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час перебування на полях саміту G7 в Японії.
Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС, — зазначив він.
Глава держави упевнений, що світ «неминуче перетвориться на руїни», якщо світова спільнота залишить поза увагою російський «рівень зла та дурості».
Зеленський нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, де є пункт про радіаційну та ядерну безпеку. Додав, що рф повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу, повинна передати АЕС, яку зараз окупує, під повний контроль України й МАГАТЕ.
Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що окупанти з росії оголосили про зупинку роботи всіх блоків окупованої Запорізької АЕС. Це могло свідчити про підготовку провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Однак згодом в «Енергоатомі» заявили, що такі повідомлення рашистів не відповідають дійсності.
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