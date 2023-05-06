В «Енергоатомі» відреагували на заяви рашистів про зупинку ЗАЕС

Запорізька АЕС, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n182755-v-energoatomi-vidreaguvaly-na-zayavy-rashystiv-pro-zupynku-zaes.html

Ракурс

В «Енергоатомі» відреагували на повідомлення пропагандистських ресурсів рашистів про нібито повну зупинку роботи тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

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У держкомпанії наголошують, що ці заяви не відповідають дійсності. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється у Telegram-каналі «Енергоатому».

Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі на ЗАЕС:

п’ять із шести енергоблоків перебувають у стані холодного зупину;

5-й енергоблок перебуває у стані гарячого зупину.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що повідомлення рашистів про нібито зупинку всіх блоків Запорізької АЕС можуть свідчити про підготовку провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.