В «Енергоатомі» відреагували на заяви рашистів про зупинку ЗАЕС

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Запорізька АЕС, фото: соціальні мережі
В «Енергоатомі» відреагували на заяви рашистів про зупинку ЗАЕСhttps://racurs.ua/ua/n182755-v-energoatomi-vidreaguvaly-na-zayavy-rashystiv-pro-zupynku-zaes.htmlРакурс
В «Енергоатомі» відреагували на повідомлення пропагандистських ресурсів рашистів про нібито повну зупинку роботи тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
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У держкомпанії наголошують, що ці заяви не відповідають дійсності. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється у Telegram-каналі «Енергоатому».
Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі на ЗАЕС:
- п’ять із шести енергоблоків перебувають у стані холодного зупину;
- 5-й енергоблок перебуває у стані гарячого зупину.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що повідомлення рашистів про нібито зупинку всіх блоків Запорізької АЕС можуть свідчити про підготовку провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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