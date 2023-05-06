В «Энергоатоме» отреагировали на заявления рашистов об остановке ЗАЭС

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Запорожская АЭС, фото: социальные сети
В «Энергоатоме» отреагировали на заявления рашистов об остановке ЗАЭСhttps://racurs.ua/n182755-v-energoatome-otreagirovali-na-zayavleniya-rashistov-ob-ostanovke-zaes.htmlРакурс
В «Енергоатомі» відреагували на повідомлення пропагандистських ресурсів рашистів про нібито повну зупинку роботи тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
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У держкомпанії наголошують, що ці заяви не відповідають дійсності. Про це сьогодні, 6 травня, повідомляється у Telegram-каналі «Енергоатому».
Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що наразі на ЗАЕС:
- п’ять із шести енергоблоків перебувають у стані холодного зупину;
- 5-й енергоблок перебуває у стані гарячого зупину.
Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров вважає, що повідомлення рашистів про нібито зупинку всіх блоків Запорізької АЕС можуть свідчити про підготовку провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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