Оккупанты заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС

Російські загарбники оголосили про зупинку роботи всіх блоків окупованої Запорізької АЕС.

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Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

На думку Федорова, такі дії рашистів можуть свідчити про підготовку провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ, — наголосив він.

Звертаюся до мешканців окупованих територій: бережіть себе, найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся подалі від місць перебування окупантів. А головне, довіряйте офіційним українським джерелам інформації і вірте в ЗСУ, — додав Федоров.