Окупанти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС

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Запорізька АЕС, фото: «Вікіпедія»
Окупанти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕСhttps://racurs.ua/ua/n182748-okupanty-zayavyly-pro-zupynku-roboty-vsih-blokiv-zaporizkoyi-aes.htmlРакурс
Російські загарбники оголосили про зупинку роботи всіх блоків окупованої Запорізької АЕС.
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Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
На думку Федорова, такі дії рашистів можуть свідчити про підготовку провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ, — наголосив він.
Звертаюся до мешканців окупованих територій: бережіть себе, найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся подалі від місць перебування окупантів. А головне, довіряйте офіційним українським джерелам інформації і вірте в ЗСУ, — додав Федоров.
Нагадаємо, рашисти нещодавно оголосили масову евакуацію мешканців 18 тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, котрі розташовані поблизу лінії фронту.
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