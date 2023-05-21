ВСУ и пограничники уничтожили вражескую технику и пехоту. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n183281-unichtojenie-vrajeskoy-tehniki-i-pehoty-pod-bahmutom-pokazali-na-video.html

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Російська армія під Бахмутом втратила чималу кількість військової техніки.

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Бійці 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України зуміли знищити на цьому напрямку дев’ять одиниць ворожої техніки. На металобрухт перетворили один російський танк, чотири бойові броньовані машини та чотири автомобілі. Про це командувач Сухопутних військ та Східного угруповання ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 21 травня повідомив у Telegram.

Оборонна операція продовжується, — додав він.

А Державна прикордонна служба України показала на відео, як мінометники та аеророзвідники Прикордонної служби ліквідували осередки загарбників у Бахмуті, які планували перейти в наступ.

Українські захисники спершу виявили місце накопичення ворогів й лише дочекавшись зосередження певної кількості окупантів у руїнах, відпрацювали по противнику мінометами. Росіяни втратили цілу штурмову групу. На «вантаж 200» перетворилися семеро загарбників, а четверо стали «трьохсотими». Таким чином було зірвано штурм окупантів.

Нагадаємо, генерал Збройних сил України Олександр Сирський 21 травня заявив, що підрозділи Сил оборони просуваються на флангах та наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення. У разі зміни обстановки українські військові отримають можливість для входу в місто.