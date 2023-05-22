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Разрушенный Бахмут. Фото: Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр
Последние новости из Бахмута сообщили в Минобороны (ФОТО)https://racurs.ua/n183296-poslednie-novosti-iz-bahmuta-soobschili-v-minoborony-foto.htmlРакурс
Ситуація у Бахмуті, де тривають важкі бої, з учорашнього дня майже не змінилась.
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Українські Сили оборони продовжують контролювати район «Літака», де розташовані певні інфраструктурні, промислові об'єкти та приватний сектор. Бої в самому місті досі тривають. А російські загарбники протягом цієї ночі та зараз здійснюють зачистку тих територій, які взяли в Бахмуті під контроль. Про це 22 травня заступник міністра оборони Ганни Маляр заявила в ефірі телемарафону.
Тобто вони шукають, чи раптом не залишилися там наші групи диверсійні, які можуть чинити опір і здійснювати свої дії, — зазначила вона.
Також Маляр спростувала заяви російських пропагандистів про те, що війська країни-агресора начебто повністю захопити Бахмут.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський 21 травня заявляв, що українські військові просуваються на флангах та наближаються до взяття Бахмута в тактичне оточення. Це дозволить силам оборони зайти в місто та контролювати там всі висотні будівлі.
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