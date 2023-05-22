Валим отсюда — свежие видео из Белгородской области

https://racurs.ua/n183303-valim-otsuda-svejie-video-iz-belgorodskoy-oblasti.html

Ракурс

У Бєлгородській області росії 22 травня оголошено загальний збір співробітників поліції. Про це повідомляє BAZA.

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У регіоні запровадили план «Едельвейс».

Крім того, мешканці прикордонних районів масово виїжджають углиб росії. У мережі з’явилися численні відео з вулиць обласного центру рф, які заповнені колонами авто.

Місцева влада стверджує, що евакуація «не оголошувалась», а виїзд окремих громадян — їхня особиста ініціатива.

Крім того, частина ТГ-пабліків написала про те, що над Бєлгородською областю збито російський гелікоптер Мі-8. Він упав поблизу Прохорівки.

Що відомо

«Легіон свобода росії» повідомляє про звільнення села Гора-Поділ, яке знаходиться за селом Козинка — почалися бої за місто Грайворон.

Тим часом прессекретар російського диктатора заявив, що путіну доповіли про спробу прориву «українських диверсантів» у Бєлгородську область. пєсков додав, що сил та засобів на місці достатньо, щоб «видавити українських диверсантів.

До міста Гайворон прямують автобуси для евакуації цивільного населення.