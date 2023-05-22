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Ракурс
Снимок со спутника показал последствия взрыва в Луганске

Взрыв в Луганске — снимок со спутника показал последствия (ВИДЕО)

22 мая 2023, 21:44
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Знімок з супутника показав наслідки вибухів в тимчасово окупованого росіянами Луганську. 13 травня в обласному центрі було гучно.


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Як видно з відео, яке оприлюднила російська служба «Радіо Свобода», найбільше постраждала будівля на території колишньої Луганської академії МВС поруч із авіаційним училищем.

Там, ймовірно, знаходилося «розташування російських військ». Напередодні тоді також в місті лунали вибухи

У Міноборони рф також згодом підтверджували удари. Натомість українська сторона не коментувала це, але Генштаб ЗСУ регулярно звітує про удари по місцях скупчення армії рф і техніки, не зазначаючи точні місця.

Источник: Ракурс


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