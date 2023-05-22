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Снимок со спутника показал последствия взрыва в Луганске
Взрыв в Луганске — снимок со спутника показал последствия (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183315-vzryv-v-luganske-snimok-so-sputnika-pokazal-posledstviya-video.htmlРакурс
Знімок з супутника показав наслідки вибухів в тимчасово окупованого росіянами Луганську. 13 травня в обласному центрі було гучно.
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Як видно з відео, яке оприлюднила російська служба «Радіо Свобода», найбільше постраждала будівля на території колишньої Луганської академії МВС поруч із авіаційним училищем.
Там, ймовірно, знаходилося «розташування російських військ». Напередодні тоді також в місті лунали вибухи
У Міноборони рф також згодом підтверджували удари. Натомість українська сторона не коментувала це, але Генштаб ЗСУ регулярно звітує про удари по місцях скупчення армії рф і техніки, не зазначаючи точні місця.
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