Жертва войны – россия использует события в Белгородской области

https://racurs.ua/n183325-jertva-voyny-rossiya-ispolzuet-sobytiya-v-belgorodskoy-oblasti.html

Ракурс

росія використає події у Бєлгородській області для просування своєї офіційної версії того, що вона є «жертвою війни».

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Про це повідомляє 23 травня розвідка Великої Британії.

Аналітики відзначили, що у період з 19 по 22 травня 2023 року російські силові структури, ймовірно, вступили в зіткнення з партизанами принаймні в трьох місцях у Бєлгородській області. У відомстві відзначили, що російські антирежимні угруповання взяли на себе відповідальність за ці події.

Найсерйозніший інцидент трапився в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів збільшилася кількість обстрілів з безпілотників і непрямих вогневих атак. росія евакуювала кілька сіл і направила до цього району додаткові сили безпеки, — йдеться у зведенні.

Британська розвідка констатує, що рф зіштовхується з дедалі серйознішою багатоаспектною загрозою безпеці у своїх прикордонних регіонах: втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізничні колії, а тепер і прямі партизанські дії.

росія майже напевно використовуватиме ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою у війні, — заявили у Міноборони Британії.

Тим часом над Білгородом ППО збили безпілотник. Про це заявив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков зранку у вівторок.

За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки на землі уточнюють оперативні служби, — йдеться у його телеграм-каналі.

До цього про атаку безпілотників на Білогородську область повідомляли вночі. У Грайвороні, куди напередодні, як стверджувалося, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ», безпілотниками були атаковані два приватні житлові будинки. У селищі Борисівка безпілотник скинув вибуховий пристрій на адміністративну будівлю. Повідомлення про це також з’явилися у телеграм-каналі губернатора.

За даними на ранок вівторка, в районі тривала «зачистка» після атаки диверсантів.