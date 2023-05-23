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Ракурс
В "Дії" разрешили заменять водительское удостоверение за несколько кликов

В «Дії» разрешили заменять водительское удостоверение за несколько кликов

23 мая 2023, 10:36
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У застосунку «Дія» дозволили замінювати водійське посвідчення за кілька кліків.


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Віце-прем'єр Михайло Федоров написав у соцмережах, що послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.

Все дуже просто. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first, — пояснив Федоров.

Щоб замінити посвідчення, треба подати заяву про заміну в «Дії» та оплатити послугу упроовж 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від «Дії» про готовність цифрового документа.

Щоб послуга працювала — не забудьте оновити застосунок.

Як це зробити?

  • клікніть меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія»;
  • виберіть причину заміни;
  • виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;
  • виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;
  • підпишіть заяву.

Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та за підтримки ДП «Інфотех».

Источник: Ракурс


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