В "Дії" разрешили заменять водительское удостоверение за несколько кликов

https://racurs.ua/n183327-v-diyi-razreshili-zamenyat-voditelskoe-udostoverenie-za-neskolko-klikov.html

Ракурс

У застосунку «Дія» дозволили замінювати водійське посвідчення за кілька кліків.

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Віце-прем'єр Михайло Федоров написав у соцмережах, що послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.

Все дуже просто. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first, — пояснив Федоров.

Щоб замінити посвідчення, треба подати заяву про заміну в «Дії» та оплатити послугу упроовж 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від «Дії» про готовність цифрового документа.

Щоб послуга працювала — не забудьте оновити застосунок.

Як це зробити?

клікніть меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія»;

виберіть причину заміни;

виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;

виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;

підпишіть заяву.

Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та за підтримки ДП «Інфотех».