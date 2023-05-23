Ракурсhttps://racurs.ua/
В "Дії" разрешили заменять водительское удостоверение за несколько кликов
В «Дії» разрешили заменять водительское удостоверение за несколько кликовhttps://racurs.ua/n183327-v-diyi-razreshili-zamenyat-voditelskoe-udostoverenie-za-neskolko-klikov.htmlРакурс
У застосунку «Дія» дозволили замінювати водійське посвідчення за кілька кліків.
.
Віце-прем'єр Михайло Федоров написав у соцмережах, що послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом, який завжди під рукою.
Все дуже просто. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first, — пояснив Федоров.
Щоб замінити посвідчення, треба подати заяву про заміну в «Дії» та оплатити послугу упроовж 10 хв, інакше вона анулюється. Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від «Дії» про готовність цифрового документа.
Щоб послуга працювала — не забудьте оновити застосунок.
Як це зробити?
- клікніть меню «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення водія»;
- виберіть причину заміни;
- виберіть тип посвідчення — цифрове чи цифрове+пластик;
- виберіть сервісний центр, де зручно забрати документ;
- підпишіть заяву.
Сервіс реалізовано Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та за підтримки ДП «Інфотех».
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...