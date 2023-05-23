После саммита G7 Зеленский отправился на фронт

https://racurs.ua/n183328-posle-sammita-g7-zelenskiy-otpravilsya-na-front-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський 23 травня приїхав на фронт і привітав наших воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Президент України щойно повернувся із саміту країн-лідерів «Групи семи» (G7). Зеленський у п’ятницю-неділю зустрічався в Ер-Ріяді з лідерами арабського світу, країн «Групи семи».

Про те, на яку саме ділянку фронту вирушив президент, на момент опублікування новини в Офісі президента не повідомили.

Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну! — прокоментував Зеленський візит на фронт.

День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається щороку 23 травня.

Свято започатковане 2014 року, і у 2014—2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України»