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Після саміту G7 Зеленський вирушив на фронт
Після саміту G7 Зеленський вирушив на фронт (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183328-pislya-samitu-g7-zelenskyy-vyrushyv-na-front-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський 23 травня приїхав на фронт і привітав наших воїнів із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.
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Президент України щойно повернувся із саміту країн-лідерів «Групи семи» (G7). Зеленський у п’ятницю-неділю зустрічався в Ер-Ріяді з лідерами арабського світу, країн «Групи семи».
Про те, на яку саме ділянку фронту вирушив президент, на момент опублікування новини в Офісі президента не повідомили.
Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну! — прокоментував Зеленський візит на фронт.
День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається щороку 23 травня.
Свято започатковане 2014 року, і у 2014—2017 роках відзначалося 16 листопада. Чинна дата святкування 23 травня встановлена від 2018 року Указом президента України № 145/2018 «Про День морської піхоти України»
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