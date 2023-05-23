россия планирует перебросить на границу войска из Украины из-за диверсии в Белгороде

https://racurs.ua/n183332-rossiya-planiruet-perebrosit-na-granicu-voyska-iz-ukrainy-iz-za-diversii-v-belgorode.html

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Через ситуацію на кордоні у Бєлгородській області росія хоче перекинути туди додаткові війська, в тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України.

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Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області, — повідомило РБК-Україна джерело в українській розвідці.

Слідчий комітет росії через добу після початку так званої «диверсії» на Білгородщині відкрив кримінальну справу у зв’язку з «нападом на Білгородську область».

СКР порушив кримінальну справу за шістьма статтями. У заяві відомства уточнюється, що справа порушена за ознаками таких злочинів: терористичний акт, зазіхання на життя співробітників правоохоронних органів, замах на вбивство, умисне знищення або пошкодження майна, незаконний оборот зброї та вибухових речовин (ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 КК рф).

Нагдаємо, губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков зранку у вівторок оголосив, що в прикордонному Грайворонському окрузі, куди напередодні зайшов загін «Русского добровольческого корпуса», триває «зачистка території», яку проводить Міністерство оборони спільно з силовими структурами рф. У регіоні зберігається режим контртерористичної операції.

Гладков заявив, що повертатися евакуйованим жителям Грайворонського округу до своїх будинків поки не варто.

За даними глави регіону, загиблих серед мирного населення немає, проте під час евакуації померла жінка 1941 року народження.

«Операція» на Бєлгородщині — справа рук російських патріотів, які невдоволені режимом путіна. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі «1+1».