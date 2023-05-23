Ракурсhttps://racurs.ua/
В украинских поездах могут появиться «женские купе»
В украинских поездах могут появиться «женские купе» — «Укрзализныця»https://racurs.ua/n183334-v-ukrainskih-poezdah-mogut-poyavitsya-jenskie-kupe-ukrzaliznycya.htmlРакурс
В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе».
.
«Укрзалізниця» у тестовому режимі запровадить такі купе після того, як з’явилася петиція про роздільні вагони: мовляв, жінки відчувають небезпеку в нічних потягах з невідомими попутниками.
У такі купе пускатимуть жінок, трансжінок і мам з дітьми до шести років будь-якої статі, повідомила 23 травня «Укрзалізниця».
Це зроблять на маршрутах далекого сполучення. Яких саме — ще невідомо.
Доплачувати за «жіноче купе» не буде потрібно — запевнили в Укрзалізниці.
На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.
Нагадаємо, у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...