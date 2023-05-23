В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе»

https://racurs.ua/ua/n183334-v-ukrayinskyh-poyizdah-mojut-z-yavytysya-jinochi-kupe-ukrzaliznycya.html

Ракурс

В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе».

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«Укрзалізниця» у тестовому режимі запровадить такі купе після того, як з’явилася петиція про роздільні вагони: мовляв, жінки відчувають небезпеку в нічних потягах з невідомими попутниками.

У такі купе пускатимуть жінок, трансжінок і мам з дітьми до шести років будь-якої статі, повідомила 23 травня «Укрзалізниця».

Це зроблять на маршрутах далекого сполучення. Яких саме — ще невідомо.

Доплачувати за «жіноче купе» не буде потрібно — запевнили в Укрзалізниці.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.

Нагадаємо, у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту.