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В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе»
В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе» — «Укрзалізниця»https://racurs.ua/ua/n183334-v-ukrayinskyh-poyizdah-mojut-z-yavytysya-jinochi-kupe-ukrzaliznycya.htmlРакурс
В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе».
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«Укрзалізниця» у тестовому режимі запровадить такі купе після того, як з’явилася петиція про роздільні вагони: мовляв, жінки відчувають небезпеку в нічних потягах з невідомими попутниками.
У такі купе пускатимуть жінок, трансжінок і мам з дітьми до шести років будь-якої статі, повідомила 23 травня «Укрзалізниця».
Це зроблять на маршрутах далекого сполучення. Яких саме — ще невідомо.
Доплачувати за «жіноче купе» не буде потрібно — запевнили в Укрзалізниці.
На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.
Нагадаємо, у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту.
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