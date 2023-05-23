Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе»

В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе» — «Укрзалізниця»

23 тра 2023, 13:24
999

В українських поїздах можуть з’явитися «жіночі купе».


.

«Укрзалізниця» у тестовому режимі запровадить такі купе після того, як з’явилася петиція про роздільні вагони: мовляв, жінки відчувають небезпеку в нічних потягах з невідомими попутниками.

У такі купе пускатимуть жінок, трансжінок і мам з дітьми до шести років будь-якої статі, повідомила 23 травня «Укрзалізниця».

Це зроблять на маршрутах далекого сполучення. Яких саме — ще невідомо.

Доплачувати за «жіноче купе» не буде потрібно — запевнили в Укрзалізниці.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через мобільний застосунок УЗ.

Нагадаємо, у 2010 році Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу, але вона не мала попиту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів