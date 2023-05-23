Пентагон в апреле начал готовить изменение позиции США по F-16 для ВСУ — NYT

https://racurs.ua/n183340-pentagon-v-aprele-nachal-gotovit-izmenenie-pozicii-ssha-po-f-16-dlya-vsu-nyt.html

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Глава Пентагону Ллойд Остін минулого місяця почав готувати зміну позиції США щодо F-16 для Збройних сил України і навчання українських пілотів на західних винищувачах. Адміністрації президента США Джо Байдена опиралася через побоювання, що літаки можуть бути використані для ураження цілей на території країни-агресора росії, а також високу вартість F-16 (близько 63 млн дол. за кожен). Проте Пентагон врешті-решт переламав ситуацію, як це сталося раніше у випадку з танками Abrams.

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Остін отримав одностайну згоду від високопосадовців Білого дому з питань нацбезпеки. Про це пише The New York Times з посиланням на представника Міністерства оборони США.

Як зазначає видання, після повернення із зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 квітня Остін заявив високопосадовцям адміністрації Байдена, що настав час змінити позицію щодо навчань пілотів і, щонайменше, дозволити іншим країнам передати літаки Україні.

Нагадаємо, напередодні саміту «Групи семи» G7 минулого тижня Остін офіційно рекомендував американському лідеру дозволити союзникам навчати українців і передавати свої літаки. Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що кілька країн, зокрема Польща, почали навчати українських пілотів керувати F-16.