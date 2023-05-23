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Ракурс
В Киевской области установили 500 камер для распознавания лиц — детали

В Киевской области установили 500 камер с распознаванием лиц — детали

23 мая 2023, 16:58
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500 камер з функцією розпізнавання обличчя встановили на території Київської області. Технічні засоби інтегровані в систему «Безпечна Київщина» та встановленні у місцях скупчення людей.


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Станом на 15 травня 2023 року до системи було під'єднано 1 тис. 910 камер відеоспостереження, з них 480 камер з функцією розпізнавання автомобільних номерів та 905 оглядових камер.

За місяць функціонування камер правоохоронцям вдалося розкрити низку тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних на території області. Також камери відеоспостереження допомагають у пошуку безвісти зниклих (зокрема, дітей).

Витратили на таку систему 139 млн грн.

Источник: Ракурс


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