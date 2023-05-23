22-х россиян из спецподразделения рф «Шторм» пленили ВСУ у Песков

https://racurs.ua/n183343-22-h-rossiyan-iz-specpodrazdeleniya-rf-shtorm-plenili-vsu-u-peskov-video.html

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Воїни 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України взяли у полон 22-х солдатів окупаційної армії росії.

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Обмінний фонд захисники України поповнили в районі селища Піски Донецької області. Військовополонені окупанти належать до спецпідрозділу міністерства оборони росії «Шторм».

Відео опублікував проєкт «Хочу жить», який напередодні «рекламував» очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Раніше Буданов звернувся до військовослужбовців рф із закликом здаватися в полон, скориставшись чат-ботом проекту «Хочу жить».

Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя, — сказав Буданов.

З його слів, попереду росіян чекає лише «м'ясорубка».