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22-х россиян из спецподразделения рф «Шторм» пленили ВСУ у Песков
22-х россиян из спецподразделения рф «Шторм» пленили ВСУ у Песков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183343-22-h-rossiyan-iz-specpodrazdeleniya-rf-shtorm-plenili-vsu-u-peskov-video.htmlРакурс
Воїни 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Збройних сил України взяли у полон 22-х солдатів окупаційної армії росії.
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Обмінний фонд захисники України поповнили в районі селища Піски Донецької області. Військовополонені окупанти належать до спецпідрозділу міністерства оборони росії «Шторм».
Відео опублікував проєкт «Хочу жить», який напередодні «рекламував» очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Раніше Буданов звернувся до військовослужбовців рф із закликом здаватися в полон, скориставшись чат-ботом проекту «Хочу жить».
Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя, — сказав Буданов.
З його слів, попереду росіян чекає лише «м'ясорубка».
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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