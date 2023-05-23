Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина после победы станет членом Евросоюза – Шольц
Украина после победы станет членом Евросоюза — Шольцhttps://racurs.ua/n183344-ukraina-posle-pobedy-stanet-chlenom-evrosouza-sholc.htmlРакурс
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує перемогу України у війні проти країни-агресора росії та подальше членство у Європейському Союзі.
.
росія не виграє цю війну. Гіркий розділ в історії нашого континенту, створений володимиром путіним у його імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до ЄС як повноправного члена, — сказав глава німецького уряду.
Він упевнений в тому, що москві не вдасться здобути перемогу у війні проти України.
Окрім цього, у Бундестазі запропонували поставити Збройним силам України німецькі крилаті ракети Taurus. Зі слів депутата Родеріха Кізеветтера, передача такого озброєння дозволить розширити стратегію підтримки України.
Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadow. При цьому її дальність значно більша — до 500 км. За даними відкритих джерел, раніше Берлін замовив для своєї армії 600 бойових ракет Taurus.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...