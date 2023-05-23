Україна після перемоги стане членом Євросоюзу – Шольц

https://racurs.ua/ua/n183344-ukrayina-pislya-peremogy-stane-chlenom-ievrosouzu-sholc.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує перемогу України у війні проти країни-агресора росії та подальше членство у Європейському Союзі.

.

росія не виграє цю війну. Гіркий розділ в історії нашого континенту, створений володимиром путіним у його імперіалістичному божевіллі, завершиться вступом вільної України до ЄС як повноправного члена, — сказав глава німецького уряду.

Він упевнений в тому, що москві не вдасться здобути перемогу у війні проти України.

Окрім цього, у Бундестазі запропонували поставити Збройним силам України німецькі крилаті ракети Taurus. Зі слів депутата Родеріха Кізеветтера, передача такого озброєння дозволить розширити стратегію підтримки України.

Ракета Taurus є аналогом британських Storm Shadow. При цьому її дальність значно більша — до 500 км. За даними відкритих джерел, раніше Берлін замовив для своєї армії 600 бойових ракет Taurus.