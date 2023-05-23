В россии согласовали изъятие загранпаспортов у призывников

https://racurs.ua/n183349-v-rossii-soglasovali-izyatie-zagranpasportov-u-prizyvnikov.html

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Держдума рф ухвалила у третьому читанні поправки до закону «Про порядок виїзду з російської федерації та в’їзду до російської федерації», згідно з якими призовників зобов’яжуть здавати закордонні паспорти на час служби.

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Особи, покликані до армії або на альтернативну цивільну службу, повинні залишати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу МВС або багатофункціонального центру (МФЦ). На передачу паспорта надається п’ять днів з моменту ухвалення рішення про виклик відповідної комісією. Отримати документ назад можна буде після проходження служби.

Правозахисники уточнюють, що нововведення стосуються призовників віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та щодо яких винесли рішення про призов на службу. Не виключено, що паспорти у призовників відбиратимуть відразу після засідання призовної комісії.

Нагадаємо, у квітні воєнний злочинець, президент рф володимир путін підписав закон, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобов’язаних та запровадження електронних повісток.