Силы рф пытались наступать на Хромово под Бахмутом, ВСУ их остановили - Генштаб

https://racurs.ua/n183351-sily-rf-pytalis-nastupat-na-hromovo-pod-bahmutom-vsu-ih-ostanovili-genshtab.html

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Окупаційна армія росії впродовж доби намагалася наступати на селище Хромове під Бахмутом. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, захисники України уразили два артилерійські підрозділи, склад боєприпасів та три пункти управління ворога.

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На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, речник Східного угруповання Череватий заявив, що воєнний злочинець очільник ПВК «Вагнер» євгеній пригожин прагне вивести свої підрозділи з Бахмута, наразі ніяких ротацій в охопленому боями місті не відбувається, окупанти навпаки посилюються.

Череватий також додав, що на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень. Ворог був активний у плані артилерійського враження, 404 рази він бив з РСЗВ і ствольної артилерії. Зі слів Череватого, у боях Сили оборони знищили 79 окупантів, 111 зазнали поранень, один потрапив у полон. Також вдалося знищити дві САУ «Гіацинт» та «Гвоздика», а також дев’ять гармат типу МСТА, Д-20 та Д-30 й сім безпілотників різних типів.