Добровольцы рф назвали цель рейда в Белгородскую область

https://racurs.ua/n183354-dobrovolcy-rf-nazvali-cel-reyda-v-belgorodskuu-oblast-video.html

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Легіон «Свобода росії» назвав мету рейду в Бєлгородську область — «створення демілітаризованої зони області між росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, і демонстрація народам рф, що успішна боротьба з путінським режимом можлива».

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У легіоні додали, що 22 травня вдалося розгромити сили ФСБ, а 23 травня — знищити мотострілкову роту російської армії.

Ці цілі були успішно досягнуті, — заявив легіон «Свобода росії».

Там також вказали, що після розгрому й панічного відступу сил ФСБ на місце прибули підрозділи російської армії, які намагалися провести контрнаступ. Легіон стверджує, що 23 травня знищив мотострілкову роту армії рф.

Нагадаємо, вранці 22 травня «Російський добровольчий корпус» (РДК) і легіон «Свобода росії» заявили, що зайшли на територію росії та виконують бойові завдання в Бєлгородській і Брянській областях. РДК опублікував кілька відео, на яких можна бачити бійців на тлі дорожніх знаків населених пунктів Любимовка, Безлюдовка, Чуровичі Бєлгородської та Брянської областей. Після цього в соцмережах почали зʼявлятися відео обстрілів, імовірно, пропускного пункту «Грайворон», а також бійців із технікою.

РДК і легіон повідомляли про «звільнення» прикордонних сіл Козинка, Поділ Гора і бої за місто Грайворон. Українська розвідка заявила, що наступ в області проводять винятково бійці легіону і РДК — тобто громадяни росії.