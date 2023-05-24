СБУ с помощью дронов уничтожила ряд техники врага. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n183384-sbu-s-pomoschu-dronov-nanesla-udary-po-tehnike-rossiyan-video.html

Ракурс

Служба безпеки України майстерно нищить російських ворогів на фронті.

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Зокрема, свій професіоналізм вже не вперше демонструє Центр спеціальних операцій «Альфа». Зокрема, ефективних ударів по ворогу завдають дронами-камікадзе оператори спецслужби. Про це 24 травня повідомив прес-центр СБ України у Facebook.

Специ оприлюднили відео влучань БПЛА по тяжкій броньованій техніці, вантажівки з піхотою та боєприпасами. Був знищений навіть ворожий безпілотник.

Це лише невелика частина роботи наших воїнів. To be continued… — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео того, як спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе «Пегас» знищили російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямку.