Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБУ с помощью дронов уничтожила ряд техники врага. Фото: Генштаб

СБУ с помощью дронов нанесла удары по технике россиян (ВИДЕО)

24 мая 2023, 21:19
999

Служба безпеки України майстерно нищить російських ворогів на фронті.


.

Зокрема, свій професіоналізм вже не вперше демонструє Центр спеціальних операцій «Альфа». Зокрема, ефективних ударів по ворогу завдають дронами-камікадзе оператори спецслужби. Про це 24 травня повідомив прес-центр СБ України у Facebook.

Специ оприлюднили відео влучань БПЛА по тяжкій броньованій техніці, вантажівки з піхотою та боєприпасами. Був знищений навіть ворожий безпілотник.

Це лише невелика частина роботи наших воїнів. To be continued… — наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео того, як спецпризначенці за допомогою дрона-камікадзе «Пегас» знищили російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров