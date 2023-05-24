Українські дрони на фронті. Фото: ОПУ

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Український дрон-камікадзе «Пегас» знищив російський безпілотник на Бахмутському напрямку.

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Професійно спрацювали українські спецпризначенці. Мінус ворожий дрон — плюс збережені життя бійців Сил оборони. Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 24 травня повідомив в Telegram.

Війна технологій як вона є. Наші спецпризначенці дроном-камікадзе «Пегас» знищують російський безпілотник, яким окупанти коригували обстріли на Бахмутському напрямку, — йдеться в повідомленні.

Федоров відзначив, що по всій лінії фронту зараз працюють майже 500 БПЛА «Пегас» від «Армії дронів». Міністр наголосив, що уряд продовжить розвивати та посилювати «Армію дронів», щоб знищувати російських загарбників.

Нагадаємо, 4 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні в межах проекту «Армія дронів» підготовлено вже 10 тис. пілотів. Чиновник наголосив, що проект продовжить розвиватися.