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ЄК припиняє боротися з цінами на енергоносії. Фото:
Єврокомісія припиняє боротися з цінами на енергоносії — Reutershttps://racurs.ua/ua/n183378-ievrokomisiya-prypynyaie-borotysya-z-cinamy-na-energonosiyi-reuters.htmlРакурс
Європейська комісія рекомендувала урядам Європейського Союзу припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця 2023 року.
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У щорічних рекомендаціях виконавчого органу ЄС вказується, що це необхідно для того, щоб тримати під контролем державні фінанси та відповідати новими бюджетними правилами у 2024 році. Саме тому країнам рекомендували згорнути діючі заходи енергетичної підтримки до кінця року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи.
У рекомендаціях йдеться, що якщо відновлення зростання цін на енергію зажадає реалізації заходів підтримки, вони мають бути спрямовані на захист вразливих домогосподарств та фірм.
В ЄК оцінюють ці заходи підтримки енергетики у 2023 році в діапазоні від 0,2% внутрішнього валового продукту в Греції до 0,6% в Іспанії, 1% у Франції та Італії та 2% ВВП в Німеччині.
Зазначається, що підтримку боротьби з цінами на енергоносії все важче виправдати, бо багато країн не зможуть виконати свої ліміти чистих первинних витрат, які Єврокомісія рекомендувала в рамках реформи фіскальних правил ЄС.
Нагадаємо, у вересні 2022 року лідери G7 говорили про плани обмежити ціни на російський газ, цього вимагала й Європейська комісія. У відповідь російський «Газпром» пригрозив припинити постачати газ до Євросоюзу, якщо блок запровадить «стелю» цін на «блакитне паливо».
Джерело: Reuters
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