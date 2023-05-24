ЄК припиняє боротися з цінами на енергоносії. Фото:

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Європейська комісія рекомендувала урядам Європейського Союзу припинити заходи підтримки цін на енергоносії до кінця 2023 року.

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У щорічних рекомендаціях виконавчого органу ЄС вказується, що це необхідно для того, щоб тримати під контролем державні фінанси та відповідати новими бюджетними правилами у 2024 році. Саме тому країнам рекомендували згорнути діючі заходи енергетичної підтримки до кінця року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи.

У рекомендаціях йдеться, що якщо відновлення зростання цін на енергію зажадає реалізації заходів підтримки, вони мають бути спрямовані на захист вразливих домогосподарств та фірм.

В ЄК оцінюють ці заходи підтримки енергетики у 2023 році в діапазоні від 0,2% внутрішнього валового продукту в Греції до 0,6% в Іспанії, 1% у Франції та Італії та 2% ВВП в Німеччині.

Зазначається, що підтримку боротьби з цінами на енергоносії все важче виправдати, бо багато країн не зможуть виконати свої ліміти чистих первинних витрат, які Єврокомісія рекомендувала в рамках реформи фіскальних правил ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2022 року лідери G7 говорили про плани обмежити ціни на російський газ, цього вимагала й Європейська комісія. У відповідь російський «Газпром» пригрозив припинити постачати газ до Євросоюзу, якщо блок запровадить «стелю» цін на «блакитне паливо».

Джерело: Reuters