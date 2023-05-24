Авіація рф скинула бомбу на дитсадок. Фото:

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Російська армія продовжує вчиняти воєнні злочини на території України.

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Авіація рф вкотре атакувала Сумську область. У середу, 24 травня, ворожий літак скинув керовану авіаційну бомбу на територію дитячого садочка в Юнаківській громаді. Деталі вибуху з’ясовуються. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Сьогодні по території Великописарівської громади ворог здійснив авіаудар — один ракетний вибух. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Оперативне командування «Північ» повідомило в Facebook, що станом на 14.00 російські війська чотири рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

З мінометів калібру 120 мм були обстріляні райони Янжулівки та Бунякіне. А зі ствольної артилерії ворог гатив по районах Хрінівки та Хотіївки. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

Нагадаємо, 21 травня росіяни обстріляли з артилерії та атакували фугасними авіабомбами ФАБ-250 мирні міста та села Донецької області. Російські боєприпаси потрапили в будинок, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 46 та 55 років. Ще шестеро місцевих мешканців — двоє чоловіків і четверо жінок були поранені.