Німецькі танки Leopard 1A5. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183376-posol-u-nimechchyni-pokazav-tanky-leopard-1a5-dlya-ukrayiny-video.html

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Танки Leopard 1A5 незабаром отримають Збройні сили України.

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Західні партнери передадуть Україні 110 танків Leopard 1A5 німецького виробництва. Відео з цією бронетехнікою посол України в Німеччині Олексій Макеєв 24 травня опублікував у Twitter.

110 Leopard 1A5. Вже скоро, — написав він, але не розкрив терміни постачань техніки.

Як відомо, німецький Leopard 1A5 є старішою моделлю танка Leopard 2. ФРН розпочала виробництво цієї техніки у 1956 році й цей «Леопард» став першим німецьким танком, створеним після Другої світової війни. Він досі залишається на озброєнні армій багатьох країн.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен на початку травня повідомляв, що Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1. Підготовка українських танкістів триватиме близько місяця, а вже в червні ця техніка буде готовою до використання.