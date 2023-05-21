Наслідки ворожих ударів по Донеччині. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n183278-okupanty-skynuly-bomby-na-donechchynu-dvoie-zagyblyh-ta-shestero-poranenyh.html

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Населені пункти Донецької області знову опинилися під обстрілами російської армії.

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У неділю, 21 травня, під удар окупантів потрапили міста Авдіївка, Часів Яр, Торецьк, селище Нью Йорк та село Георгіївка Мар’їнської територіальної громади. Ворог гатив зі ствольної артилерії, а авіація рф скидала фугасні авіабомби ФАБ-250. Про це Офіс генерального прокурора України повідомив у Telegram.

Ворожі боєприпаси потрапили в будинок, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 46 та 55 років. Ще шестеро місцевих мешканців — двоє чоловіків і четверо жінок були поранені. У постраждалих діагностували вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу і кінцівок.

Також внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні оселі, багатоквартирний будинок, території підприємства та об'єктів цивільної інфраструктури.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російська авіація скинула на село Станіслав Херсонської області чотири бомби КАБ-500 — кориговані авіабомби калібром 500 кг. Було пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі.