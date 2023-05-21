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Ракурс
Наслідки російського авіаудару, фото: Херсонська ОВА

Рашисти вдарили керованими авіабомбами по селу на Херсонщині (ФОТО)

21 тра 2023, 13:59
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Російська авіація продовжує обстрілювати село Станіслав на Херсонщині.


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Ворог вночі завдав удару по селу керованими авіабомбами. Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали, — вказано в повідомленні.

На Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь» повідомляється, що авіаудар було завдано чотирма бомбами КАБ-500 — коригованими авіабомбами калібром 500 кг.

Наслідки російського авіаудару, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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