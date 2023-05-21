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Наслідки російського авіаудару, фото: Херсонська ОВА
Рашисти вдарили керованими авіабомбами по селу на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183268-rashysty-vdaryly-kerovanymy-aviabombamy-po-selu-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Російська авіація продовжує обстрілювати село Станіслав на Херсонщині.
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Ворог вночі завдав удару по селу керованими авіабомбами. Про це сьогодні, 21 травня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали, — вказано в повідомленні.
На Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь» повідомляється, що авіаудар було завдано чотирма бомбами КАБ-500 — коригованими авіабомбами калібром 500 кг.
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